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Yaşam Yasağı yok sayıp canlarını tehlikeye attılar
Yaşam

Yasağı yok sayıp canlarını tehlikeye attılar

Yeniakit Publisher
2024-07-08 18:36:00 -

Yaz mevsimiyle birlikte ne yazık ki boğulma vakaları yaşanıyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girilmesinin yasaklandığı Kıyıköy'de tüm uyarılara rağmen kurallara uymayanlar vardı.

Kırklareli Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde olumsuz hava şartları sebebiyle denize girişler yasaklanmasına rağmen vatandaşlar yasağı dinlemeyerek denize girdi.

Kırklareli Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde tatil yaparak geçirmek isteyenlere Vize Kaymakamlığı tarafından kötü haber verilmişti. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 7-8 Temmuz 2024 tarihlerinde 2 gün süre ile bölgede bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaktır” ifadeleri kullanıldı.

Canlarını tehlikeye attılar

Şiddetli rüzgar ile beraber dalgaların büyümesiyle denizde yüzmek zor bir hal aldı. Buna rağmen canını tehlikeye atan vatandaşlar, yasak dinlemeyerek denize girdi. Sahil güvenlik ekipleri ve belediye ekipleri tarafından defalarca denizden çıkarılan vatandaşlar, yetkililerin bölgeden uzaklaşmasıyla beraber yeniden denize girdi.

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