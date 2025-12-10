Yasadışı Bahis Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Ahmet Çakar Hastaneden Taburcu Edildi, Gözler Savcılıkta!

Spor dünyasını ve kamuoyunu sarsan yasadışı bahis operasyonunda ismi geçen ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi.

Gözaltı işlemi sırasında rahatsızlanarak acil servise kaldırılan Çakar, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.

Kalbine Müdahale Edildi: Anjiyo Oldu

Emniyetteki işlemleri sırasında fenalaşması üzerine hastaneye sevk edilen Ahmet Çakar’ın, kardiyoloji servisinde müşahede altına alındığı ve tıbbi gereklilik üzerine anjiyo operasyonu geçirdiği öğrenildi. Doktorların yaptığı kontrollerin ardından hayati tehlikeyi atlattığı belirtilen Çakar, hastaneden ayrıldı.

Gözaltı Kararı Kaldırıldı Ama Dosya Kapanmadı

Ahmet Çakar hakkında verilen gözaltı kararı, sağlık sorunlarının ciddiyeti ve tedavi süreci gerekçe gösterilerek kaldırıldı. Ancak bu durum, soruşturmanın bittiği anlamına gelmiyor.

Savcılıktan Emniyete Talimat: "Adliyede Hazır Edin"

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı, sürecin hukuka uygun şekilde işlemesi için titiz bir yol izliyor. Savcılık, Çakar’ın tedavisinin tamamlanması ve sağlık durumunun elvermesiyle birlikte, ifadesinin alınması için adliyede "mevcutlu olarak" (polis nezaretinde) hazır edilmesi talimatını verdi.

Kamuoyu şimdi, ünlü yorumcunun iyileşme sürecinin ardından vereceği ifadeye ve yasadışı bahis ağının detaylarına odaklanmış durumda.