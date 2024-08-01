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Gündem YAŞ toplantısı sona erdi
Gündem

YAŞ toplantısı sona erdi

Yeniakit Publisher
2024-08-01 14:02:00 - 2024-08-01 14:32:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki YAŞ toplantısı sona erdi.

Yüksek Askeri Şura toplantısı (YAŞ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

13:50 itibariyle YAŞ toplantısı sona erdi.

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