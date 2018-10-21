Yaş gelip geçiyor...

30’lu yıllarda..

● Kendimizi genç ve zinde hissederiz ama damarlar ve ciğerlerimiz elastikiyetini kaybetmeye başlamıştır artık. Özentili yıllar geride kaldığına göre aklımızı başımıza toplayıp sigara içiyorsak ondan kurtulmamız gerek.. Ayrıca egzersizler yapmak çok önemli. Yürüyüşler şeklinde bile olsun spor yapmak bedende kayıpları yavaşlatacaktır.

● Kaslarımızda ve kemiklerimizdeki kayıplar da 30’lu yıllarda başlıyor. Kalsiyum ve D vitamini ihtiyacı artıyor. Bunları ne kadar almanız gerektiğini hekime danışmanız gerekir. Kas kaybını yavaşlatmak için, ihmal etmeden haftanın belirli günlerinde hafif de olsa egzersiz yapmalısınız.

● Çoğu hanımlar bu devrede kilo alır. Metabolizmamız 20 yaşından sonra her 10 senede bir yüzde 2 oranında yavaşlamaktadır. Demek ki artık yağlı yemeklerden sakınılması gereken bir çağa girilmiş olunuyor.

40’lı yıllarda..

● Menopoz döneminiz yaklaşıyor. Menopoza doğru yaklaşıldıkça kolesterol sorunu ortaya çıkacaktır. Keşke az yağlı yeseydim, keşke şu mereti içmeseydim diye sigaraya düşman gözüyle baktığınız olacaktır. Keşkelerle zaman kaybetmeden, hemen karar verip yağlılardan, sigaradan kurtulun. Bunu yaptığınız zaman kolesterolünüzün 200’ün altında olacağını, iyi kolesterol olarak bilinen HDL’nin 35, kötü kolesterol olan LDL’nin 135’in altında kalacağını aklınızdan çıkarmayın.

● Siz hala dişlerinizin önemini kavramadıysanız, bu dönemde size o kadar çok problem çıkarır ki, şaşarsınız. Birçok rahatsızlığınızın sebebinin oradan kaynakladığını öğrendikçe hatta paniklersiniz. Onun için aslında 30’lu yıllardan itibaren düzenli diş bakımı yapmalıydınız. Madem olan oldu; bari bundan sonra diş ve ağız sağlığınıza önem verin.

● 40’lı yaşlarda bazı hanımlarda koku alma duyusunda azalma görülür. örme zayıflar, gözlerde fokus kaybı ve lens elastikiyetinin azalmasından dolayı okuma gözlüklerine ihtiyaç duyulabilir.

50’li yıllarda..

● Sıcak basmalar ve terlemeler başlar. Ee, artık 50’yi devirdiniz. Menapoz kendisini hissettirir ciddi ciddi.

● Birçok hanım bu yaşlarda yüksek tansiyonla tanışır. Çok hafif de olsa yüksek tansiyon kalp rahatsızlıklarını tetikleyeceği için dikkatli olmalısınız. Hala spor yapmıyor; yani en azından temiz havada yürümüyor ve hala sigara içiyorsanız, kendinize işkenceye devam ediyorsunuz demektir.

● Bu dönemde vücut ve yüz derisi daha kuru, pul pul ve kaşıntılı olabilir. Sebeb: yağ bezelerimizin daha az çalışmasıdır. Cildinizin nemli kalmasına bu sebeple özen göstermeli, vazelin tabanlı nemlendiriciler kullanmalısınız.

60’lı yıllarda..

● İşte en tehlikeli yıllar başladı: Maalesef bel kemiğinden mineral kaybı ve kemik kırılma riski artar bu dönemde. Yıllara yayılan kayıplar bu yaşlarda riske dönüşür. Onun için yine açık, temiz havada hafif yürüyüşlere devam etmelisiniz. Asla ağır kaldırmamalı, oturup kalkarken ani harketlerden sakınmalısınız.

● Yüksek tansiyon zamanla kalp krizi, böbrek yetmezliği gibi ciddi sorunlar çıkarır. Daima kontrol altında tutmalısınız. Hafif yüksek tansiyonu olan kişilerin 65 yaşından önce ölüm riski, tansiyon hastası olmayanlara oranla 1.5 kat daha fazla olduğu görülmüştür.

● Akciğer kanseri en az göğüs kanseri kadar önemlidir hanımlarda. Akciğer kanseri ve amfizemin sigara ile bağlantısını zinhar aklınızdan çıkarmayın. Sigara diye başladık, sigara diye bitiriyoruz. Artık karar sizin!