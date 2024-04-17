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Gündem Yarın yapılacak başkanvekili seçiminde kızılca kıyamet kopacak! Kılıçdaroğlu’ndan paralel aday
Gündem

Yarın yapılacak başkanvekili seçiminde kızılca kıyamet kopacak! Kılıçdaroğlu’ndan paralel aday

Yeniakit Publisher
2024-04-17 07:38:00 -
Yarın yapılacak başkanvekili seçiminde kızılca kıyamet kopacak! Kılıçdaroğlu’ndan paralel aday

CHP’de devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın yapılacak başkanvekili seçiminde paralel aday çıkaracağı konuşuluyor

31 Mart yerel seçimleri öncesi parti içi koltuk kavgaları ile sık sık gündeme gelen CHP, seçimlerin ardından da benzer sorunlarla boğuşuyor. Parti içindeki en büyük muhalif oluşumu ise "kurultay küskünleri" olarak da anılan Kılıçdaroğlu destekçisi siyasiler oluşturuyor.

 

MECLİS'TE GÜÇ GÖSTERİSİ

 Kurultaydan bu yana genel merkez kanadı ile sessiz bir mücadelenin içerisine giren bu oluşum, yaklaşık 3 ay önce CHP TBMM İdari Amirliği seçiminde ilk büyük darbesini vurarak gündem olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Çekilin" talimatına rağmen aday çıkaran muhalif kanat, Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın 67 oyla seçilmesini sağlamıştı. Bayraktutan'ın rakibi olan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise 55 oyda kalarak genel merkezde soğuk duş etkisi yaratmıştı.

YARIN SEÇİM YAPILACAK

 CHP'de Burcu Köksal'ın Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilmesi üzerine boşalan grup başkanvekilliği için yarın seçim yapılacak. Kritik seçimde Köksal'ın yerine yine kadın bir vekili aday göstermeyi planlayan genel merkeze rağmen muhalif kanattaki hareketlilik tartışmaları bir kez daha alevlendirdi. İddiaya göre Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup milletvekili, genel merkezden bağımsız olarak kendi adayını çıkarıp grup başkanvekili yapmak için nabız yokluyor. Son anda bir değişiklik olmaması halinde yarışın iki kanat arasında bir kez daha çekişmeye sahne olabileceği iddia ediliyor.

 Kurultay öncesi CHP'li 130 milletvekilinden 95'i Kemal Kılıçdaroğlu lehine imza vererek tarafını belli etmişti. Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu devirmesi sonrası ise milletvekilleri arasındaki bölünme gözler önüne serilmiş, özellikle İstanbul'daki seçim çalışmalarına neredeyse hiç katılmayan muhalif kanattaki isimler tepkilerin odağına yerleşmişti.
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