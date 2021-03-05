Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı | Cumartesi sokağa çıkma kısıtlaması olan iller olmayan iller

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sonrası 83 milyonu ilgilendiren, eğitimde yüz yüze, lise sınavları, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları, hafta içi akşam sokağa çıkma yasağı, kafe, restoranlar, spor salonları, nikah işlemleri vs. konularında son dakika kararlar alındı. İller risk gruplarına ayrılarak vaka sayılarına göre illere risk durumunu gösteren renkler verildi. 1 Mart Pazartesi günü alınan normalleşme kararları ile birlikte bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da bulunan vatandaşlar, cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak ediyor. Peki yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul'da yarın sokağa çıkma yasağı var mı? hangi ilde cumartesi günü sokağa çıkmak serbest, hangi ilde cumartesi günü sokağa çıkma yasa.İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağının detayları...

İstanbul’da Cumartesi günü yasak var mı?

İstanbul’da yarın (cumartesi) sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İstanbul'da cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi ilde var, hangi ilde yok?

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Hafta içi sokağa çıkma yasağının devam etmesinden dolayı 5 Mart Cuma günü akşam saat 21:00 itibari ile sokağa çıkma yasağı başlayacak. Kısıtlamanın cumartesi günü sabah 5'te sona erecek. Cumartesi günü gündüz kısıtlama olmayacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan ilerde ise sokağa çıkma yasağı cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Türkiye’nin korona risk haritası

Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı)

Düşük riskli iller hangileri?

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.

Orta riskli iller hangileri?

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Yüksek riskli iller hangileri?

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller hangileri?

Koronavirüs vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.