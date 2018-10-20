Yarım asırlık ortaktan 100 milyon euroluk yatırım

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ.’nin Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) inşa edilecek Türkiye’nin ilk Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası’nın temeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımıyla atıldı.

Bakan Varank, törende yaptığı konuşmada “Oyak Renault tarafından bugün temelleri atılan Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikasının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu yatırım proje bazlı teşvik sistemi sayesinde gerçekleşti. Bu tesisle birlikte ülkemizde ilk defa alüminyum motor bloğu üretilecek. Bu bloklar Renault’nun hibrit araçlar için geliştirdiği yüksek teknolojili yeni nesil motorlarda kullanılacak ve üretimin büyük bir bölümü ihraç edilecek” dedi.

Türk ekonomisine güvenin göstergesi

Varank, 100 milyon euroyu bulacak olan bu yatırımı üç ana sebepten ötürü çok değerli ve önemli bulduğunu dile getirerek bu yatırımın ‘Yüksek katma değerli üretim, yerli ve milli üretime destek ve Türkiye’ye duyulan güven’ açısından önemli olduğunu söyledi.

Renault Grubu Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure da temeli atılan yeni alüminyum enjeksiyon fabrikasının Renault Grubu’nun gelecek yıllarda Türkiye’de gerçekleştirmeyi planladığı kapsamlı yatırımların ilk somut adımı olduğuna işaret etti. Oyak ile 50 yıllık ortaklığın yenilendiğini ve 27 yıl daha iş birliğine devam edeceklerini belirten Maure, ”Oyak Renault Bursa Fabrikasının yüksek üretim performansı, Türkiye’de yeni projeler geliştirmemizin yolunu açıyor” dedi.

Yeni projelerin yolunu açıyor

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem törende yaptığı konuşmada “OYAK olarak ülkemize ve geleceğimize güvenimiz sonsuz. Bu temel atma, OYAK’ın Türk sanayiindeki öncü konumunu pekiştirecek olan, üyelerimize sürdürülebilir nema hedefimiz için geleceğe atılan bir adımdır” diye konuştu.