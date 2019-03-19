Tarihinde bir defa Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden, 10 sezon da Süper Lig'de mücadele veren Kardemir Karabükspor, yarım asırda tırmandığı merdivenlerden hızla iniyor.

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından 1969 yılında kurulan Karabükspor, toplam 6 sezon çeşitli gruplarında yer aldığı 3. ve 2. Lig'in ardından 34 sezon 1. Lig, 10 sezon da Süper Lig'de boy gösterdi. Kırmızı-mavili ekip, ayrıca 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etti.

Geçen sezon yer aldığı Süper Lig'de ekonomik sıkıntılar nedeniyle kötü günler geçiren Kardemir Karabükspor, bitime 6 hafta kala ligden düşmesi kesinleşmişti.

Kırmızı-mavililer, tarihinin en kötü sezonunu geçirdiği 2018-2019'da da bitime 8 hafta kala matematiksel olarak Spor Toto 1. Lig'de kalma şansını yitirdi.

Transferde anlaştığı futbolculara lisans çıkartamayan ve sezon boyunca altyapı oyuncularıyla mücadele veren kırmızı-mavili ekip, liglerde yaptığı son 40 maçta (Süper Lig'de 14, 1. Lig'de 26) galibiyet alamadı.

İki beraberliği bulunmasına rağmen 3 puan silme cezası nedeniyle eksi 1 puanda kalan Kardemir Karabükspor, bu sezon ligde yaptığı 26 karşılaşmada kalesinde 83 gol görürken rakip fileleri sadece 8 kez havalandırdı.

Bu sezon bir iddiası kalmayan Karabük ekibi, gelecek sezon en son 2007-2008'de mücadele ettiği 2. Lig'de yer alacak.

- "Yeniden eski, iyi günler gelecek"

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karabükspor'un ülkenin en köklü kulüplerinden biri olduğunu ve ülke sporuna büyük hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Takımın yok olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde geçmiş yönetimin hataları nedeniyle kımıldayamaz hale gelmiş bir kulüple karşılaştık. Umudumuz vardı. 'Bu kulübün yok olmasına Karabüklüler, Karabüklü iş adamları hatta kentin ileri gelenleri izin vermez.' dedik. Ancak öyle olmadı. Ben ve birkaç arkadaşım taşın altına elimizi koyduk. Bize sadece birazcık destek lazımdı. Kimse destek vermedi ve yalnız bırakıldık. Ancak pes etmedik. Karabükspor, köklü bir takımdır. Ülkemize önemli hizmetlerde bulunmuş birçok sporcu hediye etmiştir. Yeniden eski, iyi günler gelecek. Buna canıgönülden inanıyoruz."

Yüksel, desteğe ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, "Süper Lig'den düştükten sonra benden önceki yönetim de dahil 1. Lig'de kalabilmek için çok uğraştık. Destek olmayınca transferlerimizi açamadık. Altyapıyla da ancak bu kadar oldu. Gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edeceğiz. Bu hızlı düşüşü durdurmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Umarım yeniden yükseliriz. Bütün hesaplarımızı buna göre yapıyoruz. Ancak destek şart. Biz bir yere kadar gidebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kardemir Karabükspor'un liglerde yer aldığı sezonlar şöyle:





PERİYOT LİG 1969-1972 3.Lig 1972-1973 2.Lig 1973-1974 3.Lig 1974-1983 2.Lig 1983-1984 Amatör Lig (3. Lig kaldırıldığı için) 1984-1993 2.Lig 1993-1994 1.Lig (Şimdiki Süper Lig) 1994-1997 2.Lig 1997-1999 1.Lig (Şimdiki Süper Lig) 1999-2008 2.Lig 2008-2010 1.Lig 2010-2015 Süper Lig 2015-2016 1.Lig 2016-2018 Süper Lig 2018-2019 1.Lig

Not: Süper Lig, 2001-2002 sezonundan itibaren kullanılmaya başlandı.