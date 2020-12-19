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Aktüel Yarı çıplak halde yüksek gerilim hattına çıktı! Bölgeye psikolog çağrıldı
Aktüel

Yarı çıplak halde yüksek gerilim hattına çıktı! Bölgeye psikolog çağrıldı

Denizli'de alkollü araç kullandığı için trafik cezası yediği belirtilen vatandaş, yarı çıplak vaziyette yüksek gerilim hattına çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 22:51:00 -
Yarı çıplak halde yüksek gerilim hattına çıktı! Bölgeye psikolog çağrıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki olay, akşam saatlerinde yaşandı. Alınan bilgilere göre; alkollü araç kullandığı gerekçesiyle trafik cezası kesildiği öğrenilen Mehmet K., boş arazide bulunan yüksek gerilim hatlarının bağlı olduğu direğe çıktı.

Mehmet K.'nın direğe tırmandığı gören vatandaşlar, ilk bakışta onu görevli sandı. Daha sonra şahsın yarı çıplak olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bütün ihtimallere karşı hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise Mehmet K.'yı ikna etme girişimlerine aralıksız devam etti.

Polis ekipleri tüm girişimlerine karşı Mehmet K., ikna olmayınca bölgeye psikolog ve müzakereci polis sevk edildi. Psikolog ve müzakereci polisin uzun ikna çabaları sonuç verdi.

Mehmet K., yarı çıplak vaziyette çıktığı yüksek gerilim hattının bulunduğu direkten indi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen şahıs, hastaneye sevk edildi.

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