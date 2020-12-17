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Aktüel Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi üyeliği için seçim yapıldı
Aktüel

Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi üyeliği için seçim yapıldı

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimde en çok oyu alan adaylardan İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol arasından biri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-17 13:14:39 -
Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi üyeliği için seçim yapıldı

ANKARA (AA) - Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Anayasa Mahkemesi üyesi seçimi için Cumhurbaşkanlığına gönderilecek 3 isim belirlendi.

Anayasa Mahkemesinin Yargıtay kontenjanından üyesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüten Burhan Üstün'ün emekliye ayrılacak olması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Daha önce üyelik için İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyeliğine seçilen İrfan Fidan, 17. Hukuk Üyesi Mustafa Erol, 11. Hukuk üyeleri Mikail Özdemir ve Şaban Kazdal, 8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy ile 8. Hukuk Dairesi Üyesi Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu dilekçe vererek aday olmuştu.

Seçim başlamadan Özdemir ve Kazdal adaylıktan çekildiklerini açıkladı, 23. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Coşkun ise adaylık dilekçesi sundu.

Seçimde 340 Yargıtay üyesi oy kullandı. Adaylardan İrfan Fidan 107, Nevzat Özsoy 65, Mustafa Erol 52, Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu 45, Mahmut Coşkun 35 oy aldı. Oylardan 21'i boş çıktı, 15'i geçersiz sayıldı.

Böylece Anayasa Mahkemesinin yeni üyesinin belirlenmesi için Cumhurbaşkanlığına gönderilecek adaylar İrfan Fidan, Nevzat Özsoy, Mustafa Erol oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından en çok oyu alan ilk 3 isim olan Fidan, Özsoy ve Erol arasından biri Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilecek.

Anayasa Mahkemesi Üyesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün, Yargıtay 14. Hukuk Dairesinde görev yaparken, 30 Mart 2010'da Cumhurbaşkanı tarafından Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca yapılan toplantılarda 10 Nisan 2015'te Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine, 23 Temmuz 2020'de de Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçilen Üstün, 10 Ocak 2021'de yaş haddinden emekliye ayrılacak.

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