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Aktüel Yargıtay, Gültan Kışanak hakkındaki beraat kararını bozdu
Aktüel

Yargıtay, Gültan Kışanak hakkındaki beraat kararını bozdu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'a, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan verilen beraat kararını bozdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 17:07:00 -
Yargıtay, Gültan Kışanak hakkındaki beraat kararını bozdu

Kışanak hakkında, 16 Mayıs 2012'de Ağrı Patnos'ta düzenlenen basın açıklaması sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle "terör örgütü propagandası yapma" suçundan dava açıldı. Patnos Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Gültan Kışanak'ın beraatine karar verildi. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.

Terörle mücadele kanununa atıf

Daire kararında, Kışanak'ın sarf ettiği "...Sayın Öcalan, yaşamını yitiren gerillalar..." ve "...Bu halk, önderinin özgürlük mücadelesi ile kendisinin özgürlük mücadelesini birbirinden ayırmayacak kadar bilinçlidir" sözlerinin Terörle Mücadele Kanununun 7. maddesinin 2. fıkrasına göre yeniden karar verilmesi gerektiği vurgulandı. Bu kanununun 7. maddesinin 2. fıkrası, "Terör örgütünün yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır" hükmünü içeriyor.

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