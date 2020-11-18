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Aktüel Yardımeli Derneği'nden kış yardımı kampanyası
Aktüel

Yardımeli Derneği'nden kış yardımı kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-11-18 15:38:53 -
Yardımeli Derneği'nden kış yardımı kampanyası

İSTANBUL (AA) - Yardımeli Derneği, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı planladığı kış yardımları için kampanyalarına destek çağrısında bulundu.

Dernek'ten yapılan açıklamada, bu yıl da kömür, bot, mont ve yakacak yardımı planlandığı belirtilerek, bu yıl 10 bin ihtiyaç sahibine ulaşma hedefi olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yardımeli Derneği Başkanı Dr. Sadık Danışman, şunları kaydetti:

"Her yıl düzenli olarak yürüttüğümüz proje ile üşüyen kardeşlerimize bir nebze de olsa katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Sıcak bir yuva, dışarıda minik bedenleri soğuktan koruyacak kıyafetler için bizleri bekleyenler var. Bekleyenlerin beklentilerini boşa çıkarmayalım, umutları yok etmeyelim. Kışın kardeşlerimiz üşümesin, kardeşlik kışlara yenik düşmesin diye, umutlar kar altında kalmasın diye, uzatın yardım ellerinizi."

​​​​​​​Bir torba kömürün fiyatının 40, bir montun fiyatının 50 ve bir botun fiyatının 50 lira olarak belirlendiği kampanyada, bağışçılar, "yardimeli.org.tr" adresinden ya da 212 541 48 00 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.

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