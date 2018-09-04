Yaralı doğanı elleriyle tedavi ediyor

Hakkari Yüksekova'daki boş arazide yaralı doğanı görüp, alan ilçe sakini, belediye veterinerliğine teslim etti. Kanadının kırık olduğu belirlenen doğan, veteriner Hekim Kaçan tarafından tedavisi yapılmak üzere gözetim altına alındı. Hayvanın gerekli tedavilerine başladıklarını belirten Kaçan, "Tedavisi yapıldıktan sonra 1 hafta içerisinde doğal yaşamına bırakacağız. Doğan, yırtıcı kuş olup, et ile besleniyor. Biz de ona göre besin ihtiyacını karşılayacağız. 1 hafta boyunca tedavisini devam ettirip, doğal yaşam alanına bırakacağız" dedi.