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Gündem Yaptığı şey "Yuh" dedirtti! Kafayı mı yedin sen be kadın?
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Yaptığı şey "Yuh" dedirtti! Kafayı mı yedin sen be kadın?

Sokakta anlaşılmaz biçimde çırılçıplak yürüyen vatandaşların görüntülerine bir yenisi eklendi. Son 'çıplak vatandaş' vakasının adresi İstanbul'un Esenyurt ilçesi oldu. Siyahi kadının çırılçıplak halde sokakta yürüdüğü anlar bir başka vatandaşın kamerasıyla görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 10:48:00 -
Yaptığı şey "Yuh" dedirtti! Kafayı mı yedin sen be kadın?

 

Sokakta anlaşılmaz biçimde çırılçıplak yürüyen vatandaşların görüntülerine bir yenisi eklendi. Son 'çıplak vatandaş' vakasının adresi İstanbul'un Esenyurt ilçesi oldu. Siyahi kadının çırılçıplak halde sokakta yürüdüğü anlar bir başka vatandaşın kamerasıyla görüntülendi.
Esenyurt'ta çekildiği öne sürülen görüntüler sosyal medyanın da gündemine girdi. Daha önce birçok kez benzer olayların yaşandığı kentteki son görüntüler yine şaşırtmayı başardı.

Vatandaşlardan biri arabasıyla yol alırken çırılçıplak yürüyen kadın objektife yansıdı. Siyahi kadının neden çıplak olduğu anlaşılamadı.

Kadının çıplak halde yürüdüğü anlar sosyal medyada da çok kez paylaşıldı.

 

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Yorumlar

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ADİL

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