Yapılandırmanın ilk taksit ödemesi için son gün

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamındaki borçların peşin ve ilk taksit ödemesi için tanınan süre bugün dolacak. Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksidin tam ve süresinde ödenmesi önem taşıyor. Bir takvim yılında iki taneden fazla taksidin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.

"Naklen veya çekle ödenebilecek"

Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, “Yapılandırılan borçlar Gelir İdaresi Başkanlığının ‘www.gib.gov.tr’ adresi üzerinden banka kartı / kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar veya vergi dairesi vezneleri ile tahsile yetkili bankalara naklen veya çekle ödenebilecek” dedi.