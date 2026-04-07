Yapı ve inşaat dünyası 456 Milyon Euro’luk ticaret hacminde buluşuyor

Düzenlendiği ilk günden bu yana yapı ve inşaat sektörünün kurumsallaşması, üretim çeşitliliğinin artması ve uluslararası ticari iş birliklerinin gelişmesinde öncü bir rol üstlenen Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, ICA Events organizasyonuyla 27–30 Nisan tarihleri arasında 48’inci kez düzenlenecek. Sektörünün dünyaya açılan en büyük ihracat kapılarından biri olan ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilen "Yurt İçi Prestijli Fuarlar" listesine dâhil edilen fuar, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde katılımcılarına küresel pazarın anahtarını sunacak. Sektörün geleceğine yön veren iş birlikleriyle bu yıl güçlü bir sinerji oluşturacak olan fuar kapsamında, Hırdavat Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HISİAD) ile Avrasya Hırdavat – Hırdavat Özel Bölümü, İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) ile İskele – Kalıp Özel Bölümü’nü hayata geçirilecek.

Fuara bu yıl, 100’den fazla ülkeden 500’e yakın sektör profesyoneli katılacak

Fuarın yapı ve inşaat sektörüne büyük bir değer kattığını ifade eden Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul Direktörü Banu Keskin, “Sektöre odaklanan, alanının en köklü ve en kapsamlı ihtisas fuarları arasında yer alan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, yaklaşık yarım asırlık deneyimiyle, pandemi dönemi hariç kesintisiz olarak sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Her yıl on binlerce sektör profesyonelini, yerli ve yabancı yatırımcıyı, karar vericileri ve yenilikçi markaları aynı çatı altında buluşturan fuarımız, sektörün bugününü geleceğini şekillendiren güçlü bir platform olarak yolculuğuna devam ediyor. Bu yıl ise, fuarımızda 500’e yakın firma, 300’den fazla ürün grubu ve 700’ün üzerinde markayı ağırlamayı bekliyoruz. Yürüttüğümüz satın alma heyeti programıyla 100’den fazla ülkeden 285 firmayı ve 500’e yakın sektör profesyonelini katılımcılarımızla birebir iş görüşmelerinde buluşturacağız. Buna ek olarak, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından organize edilen görüşmelerle de 60’ın üzerinde firma fuarımızda yer alacak. Ziyaretçi tarafında da oldukça güçlü bir ivme yakalamış durumdayız. Şu ana kadar 133 ülkeden yabancı ziyaretçi kaydı aldık. Yabancı ziyaretçi sayısında ise yüzde 7 artış bulunuyor. Toplam online ziyaretçi kayıtlarında ise geçen yıla göre yüzde 26’lık bir artış söz konusu. İçerik tarafında ise, bu yıl Yapı Arena Etkinlik Programı ile sektörü hem üretim odaklı hem de düşünen, dönüşen ve geleceği şekillendiren bir ekosistem olarak ele alıyoruz. Ayrıca bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz yeni bir platformumuz daha olacak. Genç iç mimarlık ofislerini malzeme üreticileri ve ziyaretçilerle buluşturduğumuz Yapı İç Mimarlar Proje Platformu ile iç mimarları fuarın ticari ekosistemine daha güçlü şekilde dahil etmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Dünyanın farklı lokasyonlarından 50’ye yakın prestijli satın almacıyı getiriyoruz”

Türkiye İhracat Meclisi Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu ise, fuarın etkisine dair yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Bölgesel savaşların içinde olduğumuz bir coğrafyada Türkiye, ülkeleri birbirine barışçıl bir şekilde yaklaştırmasıyla güçlü duruşunu sergiliyor. Bu nedenle de Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, dünya tedariğinde Türkiye’nin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Biz bu fuar sayesinde, tüm dünyayla iş birliğimizi artırarak, yapı malzemeleri sektöründen daha etkin olacağımızı düşünüyoruz. Ülkemizin geçen yıl 58.5 milyar dolar olan ihracat rakamlarımızı, en güncel (6 Nisan) verilere göre 59.5 milyar dolar seviyesine çıkarttık. Bu yükselişin tüm yıl boyunca devam etmesini umuyoruz. Bu fuarda da Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, Ticaret Bakanlığı’mızın himayesinde alım heyeti düzenliyoruz. Dünyanın farklı lokasyonlarından 50’ye yakın prestijli satın almacıyı getiriyoruz. Özel nitelikli satın almacı heyet kapsamında fuarda B2B görüşmeler yapılarak, firmalarımızın karşılıklı ticareti artırılacak. Türkiye olarak, sanayi, ihracat, teslimat ve üretimle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’da bunun en büyük örneklerinden biri olacak.”

“Sektör oyuncuları yaklaşık 150 ülkeye ihracat yapıyor”

İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Yakar ise, iş birliğinin önemini şu sözlerle aktardı: “Yaklaşık 10 bin kişiye iş imkânı sunan İskele-kalıp sektörü, oldukça önemli bir sektör. Bir yandan da 200 milyon dolar cari fazla veren, döviz kazandıran bir sektör konumunda. Sektör oyuncuları yaklaşık 150 ülkeye ihracat yapıyor. Dolayısıyla sektörümüzün hem iç pazarda hem de dış pazarda önemli bir rolü mevcut. Fuarla yapmış olduğumuz iş birliği, bu açıdan bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Bu iş birliği sayesinde ziyaretçilerimiz fuara katılan tüm iskele, kalıp ve aksesuar üreticilerini tek bir holde ziyaret etme imkânı bulacak. İskele-kalıp holünde dernek olarak da bir standımız olacak. İskele-kalıp holünün toplam büyüklüğü yaklaşık 2 bin 300 metrekare ve sektörümüzden toplam 37 firma katılıyor. Bu firmaların 29’unu da dernek üyelerimiz oluşturuyor. Fuar her yıl çevre ülkelerden prestijli satın almacılar getirmek için çalışmalar yapıyor. Bu yıl bu çalışmalara ek olarak, bizim sektörümüze de özel bir çalışma yapıldı. Dernek olarak, biz de bu çalışmaların içerisinde yer aldık. Ayrıca İDDMİB, ‘İskele Kalıp Sektörü Satın Alma Heyeti’ organize edecek. Bu sayede fuarın sektörümüze hem yurt içi hem yurt dışı satışlarımızda ivme kazandıracağını düşünüyorum.”

“Bizler için bu fuarda yer almak bir vizyon meselesi”

Hırdavat Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HISİAD) Başkan Yardımcısı Mustafa Tarkan Doğan ise, şu bilgileri aktardı: “Bugün dünyada dengeler yeniden kuruluyor, tedarik zincirleri değişiyor ve yeniden şekilleniyor. Tam da bu noktada kurulan her temas, yapılan her iş birliği ihracat pazarlarımızı genişleterek globalde sektörü daha güçlü bir hale getirecektir. Bu yüzden bizim için bu fuarda yer almak bir vizyon meselesi. HISİAD olarak, sektörümüzün hem üretim gücüyle hem de marka değeri, inovasyon kapasitesi ile uluslararası iş birliğiyle üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz. Türkiye sadece üretim üssü değil karar ve güç merkezi olmak zorunda. Biz de bunun için buradayız. Artık küçük düşünme lüksümüz yok, hırdavat sektörü bazı sektörler tarafından her zaman sessiz ve görünmeyen bir sektör olarak algılanıyor. Ancak hırdavat sektörü bir devdir. Her yapının, her sistemin, her üretimin temeli ve omurgasıdır. İnşaattan makineye, mobilyadan savunma sistemine, endüstriyelden birçok sektöre uzanan bir alanda hizmet veriyoruz. Bağlantı elemanlarından kilit aksanlarına, el aletlerinden mobilya aksesuarlarına, kesici takım ürünlerinden iş güvenliğine varıncaya kadar birçok sektörü içinde bulunduruyoruz. Bu bağlamda 48’inci kez gerçekleştirilecek Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’da yerimizi alarak ülkemizi bölgesel bir ticaret merkezi haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız.”