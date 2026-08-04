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Teknoloji Yapay zekâ uğruna kitap kıyımı! Sahaflardan toplanan milyonlarca eseri...
Teknoloji

Yapay zekâ uğruna kitap kıyımı! Sahaflardan toplanan milyonlarca eseri...

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Yapay zekâ uğruna kitap kıyımı! Sahaflardan toplanan milyonlarca eseri...

Yapay zekâ şirketlerinin model eğitiminde kullanmak üzere sahaflardan ve ikinci el kitapçılardan milyonlarca kitabı topladığı, eserleri taradıktan sonra fizikî nüshalarını imha ettiği ortaya çıktı. Sahaflar, sürecin kültürel mirası tehdit eden büyük bir tasfiyeye dönüştüğünü belirtiyor.

Yapay zekâ şirketlerinin model eğitiminde kullanmak üzere sahaflardan ve ikinci el kitapçılardan milyonlarca kitabı topladığı, eserleri taradıktan sonra fizikî nüshalarını imha ettiği ortaya çıktı. Sahaflar, sürecin kültürel mirası tehdit eden büyük bir tasfiyeye dönüştüğünü belirtiyor.

İnternetteki insan üretimi verinin azalması, yapay zekâ şirketlerini basılı eserlere yöneltti. Avrupa’daki sahaflar ve ikinci el kitapçılar, eski ve baskısı tükenmiş eserlerin toplu siparişlerle satın alındığını, tarandıktan sonra fizikî nüshalarının imha edildiğini bildiriyor.

 

Milyonlarca kitap parçalanarak tarandı

Mahkeme kayıtlarına göre Anthropic, milyonlarca kitabın ciltlerini kestirip sayfalarını endüstriyel tarayıcılardan geçirdi. “Project Panama” adı verilen çalışmada, kitapların yıkıcı yöntemle dijitalleştirilmesi ve sürecin kamuoyundan gizli tutulması hedeflendi.

Almanya, Hollanda, İsviçre ve İspanya’daki sahaflar; akademik, teknik ve dijital nüshası bulunmayan eserler için yüzlerce kitabı kapsayan siparişler aldıklarını aktardı. Kitapların aracılar üzerinden Kuzey Amerika’daki tarama merkezlerine gönderildiği belirtiliyor.

Uzmanlar, kitabın metinden ibaret olmadığını; cilt, kâğıt, baskı tekniği, kenar notları ve tarihî izlerin de kültürel mirasın parçası olduğunu vurguluyor. Bu sebeple bazı sahaflar toplu alımları reddetmeye başladı.

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