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Gündem Yapay zekâ ile İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yan yana getirdiler! 'Korkusuz Korkak'
Gündem

Yapay zekâ ile İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yan yana getirdiler! 'Korkusuz Korkak'

Yeniakit Publisher
2023-09-07 02:28:00 - 2023-09-07 02:28:59

Yapay zeka tarafından oluşturulan ve 'Seçimlere 7 ay kala Ekrem İmamoğlu' başlığıyla paylaşılan video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yapay zeka tarafından oluşturulan ve 'Seçimlere 7 ay kala Ekrem İmamoğlu' başlığıyla paylaşılan video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Son günlerde yapay zeka ile şarkı veya ilahi söyletilen ünlülerin örnekleri artarken bu kez, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yan yana getirildi. Kemal Sunal'ın Korkusuz Korkak filminde doktor ve Mulayim karakteri arasında geçen diyalog ele alındı. 

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