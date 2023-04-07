Yangında yok para toplamada varlar! THK gözünü zekat paralarına dikti

HABER MERKEZİ

Çocuklarımızı âlet ederek psikolojik baskıyla fitre ve zekatları toplamayı alışkanlık haline getiren THK, Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden okullara zarflar dağıttı.

Bünyesindeki yangın söndürme uçaklarının bakımını yapamayan ve yaşanan yangınlar üzerinden iktidarın hedef alınmasının önünü açan THK’nın, zarf üzerine “Avrupa’nın en büyük amfibik yangın söndürme filosuna sahip THK yurt içi ve yurt dışındaki yangınlara en kısa sürede müdahale ediyor” şeklinde gerçekle örtüşmeyen ifadeler kullanması da dikkatlerden kaçmadı. THK’nın, öğrenciler aracılığıyla velilerden para toplamak için okullara zarf göndermesi yoğun tepkiye neden oldu. Vatandaşlar “Bu zarfları geri toplayın” çağrısı yaptı.



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