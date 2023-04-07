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Gündem Yangında yok para toplamada varlar! THK gözünü zekat paralarına dikti
Gündem

Yangında yok para toplamada varlar! THK gözünü zekat paralarına dikti

Yeniakit Publisher
2023-04-07 10:06:00 -
Yangında yok para toplamada varlar! THK gözünü zekat paralarına dikti

Geçmişte ismi sık sık skandallarla gündeme gelen Türk Hava Kurumu (THK), geçen yıllarda olduğu gibi bu Ramazan’da da gözünü fukaranın hakkı olan fitre ve zekât paralarına dikti.

HABER MERKEZİ

Çocuklarımızı âlet ederek psikolojik baskıyla fitre ve zekatları toplamayı alışkanlık haline getiren THK, Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden okullara zarflar dağıttı.

Bünyesindeki yangın söndürme uçaklarının bakımını yapamayan ve yaşanan yangınlar üzerinden iktidarın hedef alınmasının önünü açan THK’nın, zarf üzerine “Avrupa’nın en büyük amfibik yangın söndürme filosuna sahip THK yurt içi ve yurt dışındaki yangınlara en kısa sürede müdahale ediyor” şeklinde gerçekle örtüşmeyen ifadeler kullanması da dikkatlerden kaçmadı. THK’nın, öğrenciler aracılığıyla velilerden para toplamak için okullara zarf göndermesi yoğun tepkiye neden oldu. Vatandaşlar “Bu zarfları geri toplayın” çağrısı yaptı.


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Yorumlar

KÖKSAL

Müslüman kardeşlerim, lütfen uyanık ve bilinçli olalım... Heykelsever'lere zekat ve fitre infaklarımızı vermeyelim...

Fatihan

İÇKİ PARTSİ YAPIP ZIKKIMLANACAKSINIZ UTANMAZLAR ZEKAT PARASIYLAMI YAPTIKLARINIZ ZEHİR ZIKKIM OLSUN....GİDİN CHPKK LILARDAN BİR GECELİK ALKÖL PARASI TOPLAYIN...
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