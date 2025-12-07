Yangın dolaplarından su gelmedi, merdivenler depo çıktı! Hala akıllanmadık bedava yaşıyoruz

Kırıkkale'de yüksek katlı apartmanlarda "tedbir alın, güvende kalın" mottosuyla yapılan denetimlerde, itfaiye ekipleri yangın dolaplarından su gelmemesi, tüplerin çalışmaması ve yangın merdivenlerinin de eşya deposuna dönüştürülmesi gibi birçok hayati eksikler tespit etti. İlk aşamada uyarı yapan ekipler, ikinci denetimlerde eksiklerin giderilmemesi halinde cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kentteki 10 kat ve üzeri apartmanlarda yangın güvenliği denetimi yaptı. Birçok binada yapılan kontrollerde, yangın söndürme tüpleri, yangın dolapları ve hortumları, yangın merdivenleri, acil durum aydınlatmaları, siren ve yönlendirme levhaları gibi kritik ekipmanlar tek tek incelendi. Denetimlerde bazı apartmanlarda yangın tedbirlerinin yetersiz olduğu tespit edildi.

Ekipler, kontroller sırasında yüksek katlı bir apartmanda yangın dolaplarındaki hortumlardan su gelmediğini, yangın söndürme tüplerinin çalışmadığını, yangın merdivenlerinin ise eşya ile kapatıldığını belirledi. Ayrıca bazı binalarda acil durum aydınlatmalarının bulunmadığı, yönlendirme levhalarının ise olmadığı görüldü.

İtfaiye ekipleri, apartman yöneticilerine eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi gerektiğini bildirdi. 2 ay sonra yapılacak ikinci denetimlerde ise eksikliklerini tamamlamayan binalar hakkında cezai işlem uygulanacağını hatırlatıldı. İtfaiye Müdürlüğü, muhtemel bir yangında can kaybı yaşanmaması için vatandaşlara yangın tesisatlarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve yönetmeliklere uygun hale getirmeleri çağrısında bulundu.

İtfaiye Müdürü Murat Özçelik, yaptığı açıklamada, denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"İlimizde bulunan 10 katlı binaların denetimlerini yapıyoruz. İlgili eksiklikleri tespit edip tutanak haline getiriyoruz ve apartman yönetimine teslim ediyoruz. Denetimlerimiz tekrarlı olacaktır. Bir sonraki denetimlerimizde eksiklikler olduğu takdirde cezai işlem uygulanacaktır. Halkımıza buradan diyoruz ki; 'Tedbir alın, güvende kalın.' Çalışmalarımızı sadece gündüz mesai saatleri içerisinde değil, akşam saatlerinde de devam ettiriyoruz."

Apartman sakini Halil Yüksekkaya, denetimlerin önemine dikkat çekerek, "Kırıkkale için çok güzel bir uygulama. Zaten otelde insanımız cayır cayır yandı. Bu tedbirlerin otelde onda biri yoktu. Mevcut iki tane yangın merdivenimiz var. Biz bu binada tedbirleri maksimum seviyede almamız gerekiyor. İtfaiye ekiplerine de bu konuda teşekkür ediyoruz" dedi.

Başka bir apartman sakini ise denetimlerden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Denetimler gayet güzel. Böyle bir denetimi ilk defa görüyoruz" ifadelerini kullandı.