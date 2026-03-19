Yalova’da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama, 7 sınır dışı

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ’a karşı düzenlenen operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bilgi verdi. Usta “Özel Harekat destekli Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizin DEAŞ terör örgütüne yönelik ikametlere gerçekleştirdiği operasyonda, 4 şahıs yakalanmıştır. Şahıslardan biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış, diğer üçü ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı’na bağlı Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim edilmiştir. Ayrıca operasyon sırasında evde bulunan 4 şahıs hakkında da sınır dışı işlemleri başlatılmıştır. Yalova’nın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör yapılanmasına karşı mücadelemiz, devletimizin gücü ve sarsılmaz kararlılığıyla kesintisiz şekilde sürdürülecektir. Bu başarılı operasyona imza atan kahraman emniyet mensuplarımıza ve iş birliği dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ediyorum" dedi.