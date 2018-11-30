Yalova'da 9 saatte 10 artçı deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, bugün saat 05.36'da merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.

Açıklamada, 4,1 büyüklüğündeki depremden sonra ilk 9 saat içinde büyüklükleri 1,4 ile 2,5 arasında değişen 10 ayrı artçı depremin kaydedildiği bildirildi.