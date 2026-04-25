Yalova OSB'den TEKNOFEST yolunda gençlere tam destek

Yalova’da TEKNOFEST’e hazırlanan gençlerin teknoloji projeleri, Yalova Makine İhtisas OSB’nin desteğiyle değerlendirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında ulusal egemenliğimizin bekası için kritik alanlarda, gençler tarafından geliştirilen projeler büyük beğeni topladı. Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı, Yalova Üniversitesi akademisyenleri, Yalova Makine OSB, Yalova Teknopark ve Deneyap ekibinden oluşan jüri üyeleri toplam 13 projeyi değerlendirdi. Her biri farklı bir ihtiyaca çözüm sunan projeler, yenilikçi bakış açıları, cesur fikirleri ve yüksek motivasyonlarıyla dikkati çekti.

Yalova Makine İhtisas OSB yetkilileri, her projede hissedilen emeğin ve vizyonun altını çizerek, "Bu ülkenin geleceği çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerinde ve üretme azminde saklı" dedi. Yetkiler, OSB olarak yalnızca üretimi değil, üretilen bilginin ve fikrin korunmasını da desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak yaklaşan 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Günü kapsamında fikri mülkiyet bilincinin güçlendirilmesi gerektiğine de vurgu yaptı. Yetkililer, gençlerin ise sadece fikir üretmekle kalmayıp bunu somut projelere dönüştürerek Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığı açısından kritik bir adım atmış olduğunu vurguladı.

Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren bölge yönetimi, gençlerin yolculuğunda sadece bir destekçi değil, aynı zamanda bir yol arkadaşı olmaya devam edeceklerini ifade ederek "Hayal kuran, üreten ve cesaret eden tüm gençler için kapımız her zaman açık" diyen yetkililer, tüm çocuk ve gençleri üretmeye, geliştirmeye ve kendilerini göstermeye davet etti.