‘Yalova kıvırcığı’nın tescilinde sona yaklaşıldı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından 2005 yılında hayata geçirilen ‘Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi’ de devam ediyor. Proje kapsamında 2012’de başvurusu yapılarak kabul edilen ‘Yalova kıvırcığı’ alt çalışmasında önemli bir aşamaya gelindi. İlk 5 yılında da Tarım ve Orman Bakanlığı’nca desteklenen, ikinci 5 yılındaki çalışmalarla üreticinin yüzünü güldüren projede bilim insanları, ‘Yalova kıvırcığı’nın diğer koyun türlerinden farklılıklarını ortaya çıkardı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de TAGEM’e isim tescili başvurusu yaptı.

Bütün aşamaları geçerek onaylanma sürecine ulaşılan ‘Yalova kıvırcığı’nın tescilin ardından üretici daha çok gelir getirmesi hedefleniyor.