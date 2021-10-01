  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yalnız yaşayan yaşlı adam evde ölü bulundu
Aktüel

Yalnız yaşayan yaşlı adam evde ölü bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kendisinden bir süre haber alınamayan adam, evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 23:37:00 -
Yalnız yaşayan yaşlı adam evde ölü bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kendisinden bir süre haber alınamayan 75 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

Yalı Mahallesi Akasya Caddesi üzerindeki iki katlı binadaki dairesinde ikamet eden Behçet Gümüşdere’den (75) bir süre haber alamayan ailesi, durumu yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelerek eve giren itfaiye ve polis ekipleri Gümüşdere’yi yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Gümüşdere’nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay