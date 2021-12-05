ATV ekranlarında yeni bir dizi daha başlıyor. Yapımcılığını Osman Sınav’ın üstlendiği Yalnız Kurt dizisi şimdiden merak konusu oldu. Peki, Yalnız Kurt hangi gün başlayacak?

Yalnız Kurt konusu nedir? ATV Yalnız Kurt ne zaman başlayacak?

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

Milliyet yazarlarından Sina Koloğlu’nun haberine göre Türkiye’de işlenen cinayetler, yaşanan siyası çekişmeler, terör ile mücadelenin detayları bu dizide yansıtılacak.

Osman Sınav, Yalnız Kurt dizisi için şu detayları anlattı: Tüm bunlara tek bir cümlem var. 1956’dan beri yani Türkiye’nin NATO’ya girişinden beri benim ülkemde neler oldu, neden oldu? Golyat ve etrafındakiler neden durdurulamıyor? Türkiye tam bağımsızlık yolunda ihanetlerle durduruluyor. Her şeye rağmen, yürüyebilmemiz için, ihtiyacımız olan duruşu ve karakteri arayışımdır bu dizi.

Yalnız Kurt dizisinin ne zaman başlayacağı konusunda ise bir açıklama bulunmuyor. Ancak Yalnız Kurt’un 2022 yılının ilk aylarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Dizinin yayın günü açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun oturduğu dizinin kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi isimler yer alıyor.