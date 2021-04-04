Yalçın'dan sözde bildiriye tepki: Amerikan maşası olduklarını gösterdiler

104 emekli amiralin darbe imalı sözde bildirisine MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, sert tepki gösterdi.

Yalçın'ın sözleri şöyle:

1-HDP ile ortaklığın köşeye sıkıştırdığı zillet cephesi, adım adım 2023'e ilerlerken, artık geride kalmış darbe dönemlerinin atmosferini hazırlama ve gayrimeşru yollardan yönetimi ele geçirme çabasına girdi. Siyaset denizine düşenler, yılana sarıldı.

2-Zillet cephesi panik ve çaresizlik hâlinde; daha önceki darbelerde olduğu gibi, bir müdahale veya vesayet rejimine gerekçe hazırlamaya çalışıyor. Andımız dâhil, birçok konu darbeyi teşvik için kullanılıyor.



3-Erken seçim ve üçüncü ittifak tartışmalarıyla gündemi değiştirme gayretine bir de 104 sorumsuz tekaüt amiralin darbeye davet açıklaması eklenince, pazılın parçaları tamamlandı.

4-Kahraman Türk ordusu bu kışkırtmalara gelmez. Darbeler dönemi artık bir daha açılmamak üzere kapandı. Darbeye teşebbüs edenlerin son hâlini 15 Temmuz 2016'da gördük. Herkes ayağını denk alsın.

5-104 emekli amiralin bildirisinde sadece darbe iması yok. Aynı zamanda muhalefet sokağa çağırılarak iç savaş çığırtkanlığı yapılıyor. Cumhur İttifakı bu korkunç oyunu bozar. Arkasında millet iradesi var.

6-Okyanus ötesinden işaret aldığı anlaşılan 104 ehl-i gaflet ve dalalet; milletin birbirinin kanını akıtması pahasına, meşru hükümeti yasa dışı yolları ve sokak eylemlerini tahrikle iş başından uzaklaştırmayı hedeflemektedir.

7-Bu maceraperest tekaüt paşalar, devletimizin ve kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin kendilerine tanıdığı payeleri hak etmemektedir. Çünkü Türk paşası olmadıklarını ama Amerikan maşası olduklarını göstermişlerdir.

8(son)-Çare, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin işaret ettiği gibi; nasıl 12 Eylül zorbalarının apoletleri söküldüyse ibretialem için bu 104 mütegallibenin de apoletleri sökülmeli, emekli maaşları kesilmelidir.