  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Akşener'e ağır küfürler

'Elon Musk yakında gelecek' haberleri Düzce'yi karıştırdı! Ünlü şirketten az önce bir açıklama geldi

Trabzon’da altın vurgunu: 22 kişiden 3 milyon lira!

İşte iş yerlerinin en büyük handikapı! Sadece yüzde 31'i sigorta yaptırmış

Bir dönem kanlı bıçaklı olduğumuz Arap ülkesi gözünü Türkiye'ye çevirdi! SİHA, tank, füze, savaş gemisi için her an kapımızı çalabilirler

Bir zamanların gol makinesiydi! Eski Beşiktaşlı Oktay neye uğradığını şaşırdı

Gerçek kişiyle muhatap olun! Dolandırılıyor olabilirsiniz

Amerika’ya resmen gözdağı verdi: Putin, füzelerle donatılmış Su-35 savaş uçaklarıyla BAE’ye gitti

Mesut Hakkı Caşın'dan İsrail'in olası Türkiye adımıyla ilgili olay çıkış: Çok tehlikeli bir oyun oynanıyor

Kör, sağır ve dilsiz BMGK, bu haykırışı duyacak mı? Filistin’den ‘Acil müdahale’ çağrısı
Gündem Yalçın Topçu’ya ziyaret! 'Hayırlı olsun' temennisinde bulundu
Gündem

Yalçın Topçu’ya ziyaret! 'Hayırlı olsun' temennisinde bulundu

Yeniakit Publisher
2023-12-06 18:14:00 -
Yalçın Topçu’ya ziyaret! 'Hayırlı olsun' temennisinde bulundu

Akit Medya Ankara Temsilcisi Latif Şimşek; GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ve Genel Başkan Yardımcısı Hamit Özpolat ile birlikte, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen ziyarette, Yalçın Topçu; “Eskimeyen dostları bir arada görmekten” duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Topçu, Latif Şimşek’e yeni görevinde başarı dilerken, Malatya Yeşilköy Belediye Başkan aday adayı olan Hamit Özpolat’a da “hayırlı olması” temennisinde bulundu.

Usta gazeteci Latif Şimşek Akit Medya ailesine katıldı
Usta gazeteci Latif Şimşek Akit Medya ailesine katıldı

Medya

Usta gazeteci Latif Şimşek Akit Medya ailesine katıldı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Latif Şimşek Akit TV'de ve Akit Gazetesi'nde sizlerle buluşacak
Latif Şimşek Akit TV'de ve Akit Gazetesi'nde sizlerle buluşacak

Medya

Latif Şimşek Akit TV'de ve Akit Gazetesi'nde sizlerle buluşacak

Latif Şimşek okurlarla buluştu! Bir "Akit" ve "bir Filistin" zamanı
Latif Şimşek okurlarla buluştu! Bir “Akit” ve “bir Filistin” zamanı

Medya

Latif Şimşek okurlarla buluştu! Bir “Akit” ve “bir Filistin” zamanı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23