Yalçın Topçu’ya ziyaret! 'Hayırlı olsun' temennisinde bulundu
Akit Medya Ankara Temsilcisi Latif Şimşek; GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ve Genel Başkan Yardımcısı Hamit Özpolat ile birlikte, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen ziyarette, Yalçın Topçu; “Eskimeyen dostları bir arada görmekten” duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Topçu, Latif Şimşek’e yeni görevinde başarı dilerken, Malatya Yeşilköy Belediye Başkan aday adayı olan Hamit Özpolat’a da “hayırlı olması” temennisinde bulundu.
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