Gündem Yalansız tek bir günleri yok! Çamur medyasında deprem konutları iftirası
Gündem

Yalansız tek bir günleri yok! Çamur medyasında deprem konutları iftirası

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yalansız tek bir günleri yok! Çamur medyasında deprem konutları iftirası

CHP’nin arka bahçesi haline gelen çamur medyasının, üç yıl gibi kısa bir sürede tüm dünyayı gıpta ettirecek kalitede üretilen deprem konutları hakkındaki yalan haberlerine dair DMM’den açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Hatay'da aynı konutun birden fazla hak sahibine verildiği ve mağduriyet oluştuğu" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, Hatay'daki konut kuralarına ilişkin söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu ve dezenformasyon niteliği taşıdığı belirtildi.

 

Deprem öncesinde tapuda tek bir konut üzerinde mirasçı durumundaki tüm maliklerin, aynı konut için müşterek hak sahibi olarak kuraya dahil edilmesinin yürürlükteki mevzuat uyarınca zorunlu olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

 

"Bu nedenle başvurularda birden fazla mirasçı bulunsa dahi, kura sonucunda yalnızca tek bir konut tahsis edilmektedir. Haberlere konu edilen kayıtların mükerrer tahsisle ilgisi bulunmadığı, tamamen miras ve müşterek mülkiyet hükümlerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla 'bir konutun birden fazla kişiye verildiği' yönündeki iddialar, mevzuatın bilinçli şekilde çarpıtılmasından ibarettir. Kamuoyunun, yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

1
Yorumlar

Teoman

Peki yalan iftira haber veren basın mensupları neden cezalandırılmıyor. En basit çözüm gazetenin yayın lisansının iptal edilmesidir.

İsmail özsoy

Sol demek İhanet demek Satilmişlik demek Amerikan emperyalizmi demek Uşaklik demek İslam düşmanlığı demek Millet düşmanlığı demek İhanet demek Terörizim demek
