Yalanın Sözcü’sü kitlesini zehirlemeye devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun şubat ayı iş gücü istatistiklerini paylaştı. Bakan Işıkhan, istihdamın bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişiye yükseldiğini belirtti. Bu rakamın tarihi zirveyi temsil ettiğini ifade eden Işıkhan, aynı döneme ait işsizlik oranının ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesine gerilediğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, istihdam oranının da 0,2 puan artarak yüzde 49,3’e ulaştığını vurguladı. Bu olumlu gelişmelerin ülkenin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedefleri doğrultusunda atılan kararlı adımların bir sonucu olduğunu belirten Işıkhan, bu momentumun devam edeceğini ifade etti.

Sözcü gene algıya başladı

Türkiye'de işsizlik rakamları 2013 yılı seviyesine geriledi. Bu gerçeği göremeyen ve gizleyen Sözcü, “İşsizlik Türkiye’nin kronik yarası oldu” diyerek algı operasyonu çekmeye başladı.



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