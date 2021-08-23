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Aktüel Yalan haber furyasına İsmail Saymaz da eşlik etti!
Aktüel

Yalan haber furyasına İsmail Saymaz da eşlik etti!

İngiltere'nin Afgan sığınmacılar için Türkiye’de iltica merkezi kurmayı planladığına yönelik yalan haberleri servis eden BBC Türkçe, euronews Türkçe gibi yurtdışı menşeli yayın kuruluşlarına kendini gazeteci olarak tanımlayan İsmail Saymaz’da inandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 17:20:00 -
Yalan haber furyasına İsmail Saymaz da eşlik etti!

 yeniakit  Ankara 

BBC Türkçe, Euronews Türkçe gibi yurtdışı menşeli yayın kuruluşlarının, İngiltere'nin Afgan sığınmacılar için Türkiye’de iltica merkezi kurmayı planladığına yönelik yalan haberleri servis etmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı hızlı bir şekilde konunun yalan olduğuna dair bir açıklama yaptı.

Ancak kendini Gazeteci olarak tanımlayan İsmail Saymaz, Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamayı görmezden gelip sosyal medya hesabı üzerinden, "İngilizler bizim ülkemiz üzerinde böyle bir söz söyleme ve plan yapma küstahlığını nereden buluyor?" şeklinde yaptığı paylaşım ile yalan haber furyasına katıldı.

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