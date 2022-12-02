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Gündem Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edildi
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Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edildi

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girmeye çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 21:32:00 -
Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edildi

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girmeye çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattı geri bölgesindeki gözetleme faaliyetleri sırasında merkeze bağlı Demirışık köyü yakınlarında Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 29, Elbeyli ilçesi Kalbursait ve Havuzluçam köyleri yakınlarında ise durdurdukları 4 araçta 18 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

"Organizatör" oldukları değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alındı, 4 otomobil, 9 cep telefonu ve 1500 lira para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan 47 düzensiz göçmen, kimlik tespiti ve parmak izi işlemlerinden sonra Öncüpınar ve Çobanbey gümrük kapılarından sınır dışı edildi.

 

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