Yahyalıspor sezonu namağlup tamamladı Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 2018-2019 sezonunda Yahyalıspor ligi namağlup şampiyon olarak tamamladı.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 2018-2019 sezonunda Yahyalıspor ligi namağlup şampiyon olarak tamamladı.

Süper Amatör Küme’de geride kalan 30.hafta sonunda 28 maçta 23 galibiyet ve 5 beraberlik alan Yahyalıspor 98 gol atarken kalesinde ise 21 gol gördü.

74 puanla sezonu namağlup olarak şampiyon olarak tamamlayan Yeşil-Beyazlı ekip 2019-2020 sezonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL) mücadele edecek.

Ligin son maçında sahasında Başakpınar Belediyespor’u 6-1 ile geçen Yeşil-Beyazlılar maç sonrasında şampiyonluk kupasını alarak taraftarı ile şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

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