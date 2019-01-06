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Yağışlar dört gündür etkili oluyor! Adana'da dere taştı

Adana'da dört gündür etkili olan yağış sonucu birçok ev, tarla ve bahçe su altında kalırken, Ceyhan Nehri'nde taşkın yaşandı.

06 Ocak 2019 Pazar 17:12
Yağışlar dört gündür etkili oluyor! Adana'da dere taştı

Adana'da, Ceyhan Nehri'nin taşması sonucu birçok ev, tarla ve bahçe su altında kaldı.

İl genelinde son 4 gündür etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Ceyhan Nehri'nde taşkın yaşandı.

Tarlasına kayıkla girdi

Nehrin çevresinde yer alan Yüreğir ve Ceyhan ilçelerine bağlı mahallelerdeki bazı ev, tarla ve bahçeleri de su bastı. Çiftçiler, yağışlar nedeniyle hasat yapamadı.

Bu arada, bir çiftçi de tarlasına kayıkla girerek arazideki sulama motorunu su içinden çıkardı.

Yağış kesilirse hasar tespiti yapılabilecek

Yüreğir ilçesi Esenler Mahallesi Muhtarı Mustafa Çelik, yaptığı açıklamada, su baskını nedeniyle bazı ekili tarlalar, narenciye bahçeleri ve evlerde zarar olduğunu belirterek, yağışın kesilmesinin ardından hasar tespiti yapılabileceğini ifade etti.

Öte yandan kentte yağışlar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 17:12
  1. Adana
  2. Ceyhan Nehri
  3. Esenler Mahallesi Muhtarı Mustafa Çelik
  4. dere taşkını
  5. narenciye bahçeleri

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