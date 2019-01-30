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Yabancıya satış umut oldu! Konutta ihracat hedefi 20 milyar doları buldu

Geçen yıl 6 milyar dolarlık hacme ulaşan yabancıya konut satışı, yüzde 80 yerlilik oranıyla 4,8 milyar doları doğrudan ülke ekonomisine kazandırdı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:12
Yabancıya satış umut oldu! Konutta ihracat hedefi 20 milyar doları buldu

Gayrimenkul sektöründe durgunluğu aşmak için yapılan girişimlerden sonuç alan İNDER, GYODER ve KONUTDER başkanlarının, yabancıya konut satışlarında süreçlerin daha seri olması ve satışın ihraç kalemi sayılması konusundaki çabaları sonuç vermek üzere. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da gündemine aldığı konuyla ilgili yansıyan rakamlar ise hedeflerin güncellenmesine neden oldu. Geçen yıl 6 milyar dolarlık hacme ulaşan yabancıya konut satışı, yüzde 80 yerlilik oranıyla 4,8 milyar doları doğrudan ülke ekonomisine kazandırdı.

Yerlilik oranı yüksek

GYODER Gayrimenkul İhracat Komitesi Başkanı Bayram Tekçe, yaptığı açıklamada, “Gayrimenkul sektöründe yüzde 80 olan yerlilik oranı diğer sektörlere oranla oldukça yüksek. Makina imalatı sektöründe yerlilik oranı yüzde 40 seviyelerindeyken otomotiv sektöründe ise bu oran yüzde 20. 6 milyar dolarlık gayrimenkul ihracatımız ile 24 milyar dolarlık otomotiv ihracatına eşdeğer ihracat geliri oluşturuyoruz. Yabancı yatırımcı teşvikleri ve vatandaşlık limitinin düşürülmesi ile ivme kazanan yabancıya konut satışının ülke ekonomimize katkısı çok değerli. 2019 yılında yeni bir rekor kırmasını bekliyoruz” dedi.

Vatandaşlık dopingi

Türk vatandaşlığı hakkını elde etme alt limitinin 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmesiyle yaklaşık 20 bin adetlik ek potansiyel oluşması kazanca da yansıdı. Tekçe, 74 farklı ülke vatandaşına Türkiye’de konut satışı gerçekleştiren sektör temsilcileri adına şu tespitte bulundu: “Türkiye yabancıya konut satışında dünyada rakipsiz değil. Bu alanda yoğun bir rekabet var. Biz Türkiye’nin yabancılar için cazibe merkezi haline gelmesi için etkin pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde bulunuyoruz.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 12:12
  1. Gayrimenkul sektörü
  2. İNDER
  3. GYODER
  4. KONUTDER
  5. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  6. yabancıya konut satışları
  7. GYODER Gayrimenkul İhracat Komitesi Başkanı Bayram Tekçe
  8. otomotiv sektörü
  9. gayrimenkul ihracatı
  10. Türk vatandaşlığı

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