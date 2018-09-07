Yabancı sınırı için Fatih Terim'den sert sözler!

Sistemin Türk oyuncuyu teşvik ettiğini kaydeden Fatih Terim, "Yabancı sınırı işinden sıkıldım, hakikaten sıkıldım. Bu işin çıkmasında, uygulanmasında ben varım. Emeği geçenlerden biriyim. Çok da enteresan, beraber çalıştığımız yönetici arkadaşlarla o gün çok nettik. Bugün ne oldu da buna dönüldü? Bu kural 14 yabancı kuralı değil, bu kural 14 Türk kuralı. Siz 14 Türk almak zorundasınız, 14 yabancı almak zorunda değilsiniz. İsterseniz hiç yabancı almazsınız. Kadro sınırı olmasını istemiştik o dönemde, 28 yapmıştık. Kaleci için bir tanesi Türk olmalı diye kaleciyi de koruyan bir kural getirmiştik. Türk oynattıkça, bir fon aracılığıyla maddi yardım diye işe başladık ama sonradan Kulüpler Birliği ve TFF'nin görüşmelerinde, 3 safhada bunların hepsi kesildi" ifadelerini kullandı.

"SINIRI KALDIRDIK AVRUPA ŞAMPİYONASINA GİTTİK"

Mevcut sistemin Türk futbolu için faydalı olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Avrupa Kupaları'nda takımlarımızın rakipleriyle başa çıkması için, onların 20 yabancısı vardı deniyordu, haksız rekabeti ortaya koyan bir durum vardı, buna da yardımcı oldum. O gün ne yaptıysam, bugün aynı yerdeyim. Yüksek rakamlı Türk oyuncular stabile oldu. Türk oyuncuların Avrupa'yı seçeceğini düşünmüştük, bugün Avrupa'da oynayan Türk oyuncu sayısı daha fazla. Türk Milli Takımı'nın sorumlusu bendim, yabancı serbest olmalı, dünyada yasak kalmadı dedim. Riski alıyor musun dediler, aldım. Avrupa Şampiyonası'na gittik. Bazı şeyler olmasaydı, Dünya Kupası'na gider miydik? Ben giderdik diyorum, siz isterseniz yok deyin. Kulüplerimizin başarısında payı olmadı mı? Olmuştur herhalde. Ben 4 yabancı ile Avrupa Şampiyonu olmuş bir hoca olarak ne diyebilirim? Sıkıldım ben. Al geri, olmadı, yasaklayalım. Başka şeylere bakmalıyız. Esas uğraşmamız gereken konu, mali tablolar neden böyle oluyor? 6222 işliyor mu? Altyapıda tesisleşmeye bakalım. Kulüplerimiz burada herhalde son sözü söyleyecek olanlar. Başkan müsaade ederse, bu konuda Galatasaray'ı ben de temsil etmek isterim başkan ile beraber." dedi.