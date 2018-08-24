Yaani kullananlar her ay 1 GB kazanıyor

Turkcell müşterilerine özel olarak tasarlanan “İnternetinden harcamayan“ kurgusuyla Yaani’yi kullanan Turkcell’liler her ay uygulama içerisinde geçerli 1 GB internet kazanıyor. Böylece kullanıcıların, Yaani içerisindeki tüm kullanımları kotalarından düşmüyor. Geçen yıl ekim ayında kullanıma sunulan ve kullanıcıların yoğun ilgisini gören Türkiye’nin arama motoru Yaani, 5 milyon indirilme rakamını aşarak yakalanması zor bir rekora imza attı.