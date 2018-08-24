Yaani kullananlar her ay 1 GB kazanıyor
Müşterilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve kullanıcıların internetteki bütün bilgilere erişmesini sağlayan Yaani, Turkcell kullanıcılarının kotasını da koruyor.24 Ağustos 2018 Cuma 11:01
Turkcell müşterilerine özel olarak tasarlanan “İnternetinden harcamayan“ kurgusuyla Yaani’yi kullanan Turkcell’liler her ay uygulama içerisinde geçerli 1 GB internet kazanıyor. Böylece kullanıcıların, Yaani içerisindeki tüm kullanımları kotalarından düşmüyor. Geçen yıl ekim ayında kullanıma sunulan ve kullanıcıların yoğun ilgisini gören Türkiye’nin arama motoru Yaani, 5 milyon indirilme rakamını aşarak yakalanması zor bir rekora imza attı.
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