Xi Jinping'den 18. BRICS Zirvesi'nde Orta Doğu ve Körfez'de barış çağrısı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Çin, Orta Doğu ve Körfez bölgesinde barış ve huzurun sağlanmasında BRICS üyeleriyle birlikte üzerine düşen rolü oynamaya hazırdır" dedi.

Xi, dünyanın "eşi, benzeri görülmemiş" derin bir dönüşümden geçtiğini, Küresel Güney'in önemli ölçüde büyüdüğünü ve çok kutupluluğun durdurulamaz hale geldiğini ifade etti. Aynı konuşmada tek taraflılığın ve güç politikalarının yükselişte olduğunu, çok taraflılığın ve uluslararası düzenin saldırı altında bulunduğunu, barış, kalkınma, güvenlik ve yönetişimdeki açıkların giderek büyüdüğünü söyledi.

Xi, üye ülkelere şu çağrıyı yaptı: "BRICS ülkeleri tarihin doğru tarafında yer almalı, çağın öncüleri olarak hareket etmeli, uluslararası düzeni daha adil ve eşitlikçi bir yöne doğru yönlendirmeli ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek için birlikte çalışmalıdır."

Yapay zekada "açık kaynak ve ortak paylaşım" çağrısı

"Öncelikle, yenilikçi gelişmeyi teşvik etmede öncü olmalıyız" diyen Xi, yapay zeka alanında iş birliğinin güçlendirilmesini, açık kaynak ve ortak paylaşımın teşvik edilmesini, pragmatik iş birliğinin yeni zirvelere taşınmasını istedi. BRICS ülkelerinin Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'ne aktif katılımını memnuniyetle karşıladıklarını da sözlerine ekledi.

Çin'in "BRICS-Yapay Zeka Tabanlı Yeni Sanayileşme Girişimi"ni önerdiğini belirten Xi, ülkesinin daha fazla Ar-Ge ve uygulama başarısı oluşturmak, endüstriyel ve tedarik zincirlerinde iş birliğini derinleştirmek için tüm taraflarla çalışmaya istekli olduğunu dile getirdi.

Orta Doğu ve Körfez'de savaş "ciddi kayıplara neden oldu"

Barış ve istikrarın korunmasında da öncü olunması gerektiğini söyleyen Xi, ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir bir güvenlik anlayışını savunduklarını belirtti. Soğuk Savaş zihniyetine, blok çatışmasına, diğer ülkelerin egemenliğine ve iç işlerine müdahaleye karşı çıktıklarını vurguladı. Sıcak nokta sorunlarının çözümüne yapıcı biçimde katıldıklarını, sorunların hem belirtilerine hem de kök nedenlerine yönelik çözüm arayışında BRICS'e özgü katkılar sunduklarını anlattı.

Xi, "Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki durum gelişmeye devam ederken, oradaki savaş bölge genelindeki insanlar için ciddi kayıplara neden oldu" ifadelerini kullandı. Çin Devlet Başkanı, savaşın "uluslararası toplumun ortak çıkarlarına hizmet etmediğini" vurguladı.

Xi Jinping, Çin'in gelecek yıl BRICS başkanlığını üstleneceğini ve 19. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını söyledi.