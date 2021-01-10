Whatsapp'ın sonu mu geldi? BİP'e 24 saatte bakın kaç kullanıcı geçiş yaptı
Dünyada en fazla kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın yeni güvenlik sözleşmesi kullanıcıları tedirgin etti. Yeni alternatif arayışına giren Türk kullanıcılar BiP'e yöneldi. BİP'in kullanıcı sayısı bir günde 1 milyon 124 bin kişi arttı.
ABD menşeli mesajlaşma uygulaması WhatsApp çarşamba günü kullanıcılara yeni bir sözleşme sundu. Bu sözleşmeye göre, WhatsApp kullanan herkes, Facebook ve ona bağlı kuruluşlarla özel bilgilerini paylaşacak.
Kullanıcılar yeni arayışa girdi
Tüm dünyayı ayaklandıran bu sözleşme, insan hakları aktivistleri tarafından 'gizlilik bilgilerini ihlal' olarak değerlendirilirken, kullanıcılar yeni bir uygulama arayışına girişti.
Turkcell'in geliştirdiği ve her operatörün erişebildiği BİP uygulaması ise Türkiye'de en çok indirilen uygulama oldu.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, kişisel veri güvenliğini sağlayan ve çok sayıdaki yenilikçi özelliğiyle rakiplerini geride bırakan BİP, son 24 saatte bir milyondan fazla kişi tarafından indirildi.
Teknoloji
Bip nasıl kullanılır, Bip nasıl açılır, Bip nasıl indirilir? Bip WhatsApp’ı yerine kullanılır mı?