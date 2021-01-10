Whatsapp'ın sonu mu geldi? BİP'e 24 saatte bakın kaç kullanıcı geçiş yaptı

ABD menşeli mesajlaşma uygulaması WhatsApp çarşamba günü kullanıcılara yeni bir sözleşme sundu. Bu sözleşmeye göre, WhatsApp kullanan herkes, Facebook ve ona bağlı kuruluşlarla özel bilgilerini paylaşacak.

Kullanıcılar yeni arayışa girdi

Tüm dünyayı ayaklandıran bu sözleşme, insan hakları aktivistleri tarafından 'gizlilik bilgilerini ihlal' olarak değerlendirilirken, kullanıcılar yeni bir uygulama arayışına girişti.

Turkcell'in geliştirdiği ve her operatörün erişebildiği BİP uygulaması ise Türkiye'de en çok indirilen uygulama oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, kişisel veri güvenliğini sağlayan ve çok sayıdaki yenilikçi özelliğiyle rakiplerini geride bırakan BİP, son 24 saatte bir milyondan fazla kişi tarafından indirildi.