  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Whatsapp'ın sonu mu geldi? BİP'e 24 saatte bakın kaç kullanıcı geçiş yaptı
Teknoloji

Whatsapp'ın sonu mu geldi? BİP'e 24 saatte bakın kaç kullanıcı geçiş yaptı

Dünyada en fazla kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın yeni güvenlik sözleşmesi kullanıcıları tedirgin etti. Yeni alternatif arayışına giren Türk kullanıcılar BiP'e yöneldi. BİP'in kullanıcı sayısı bir günde 1 milyon 124 bin kişi arttı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 14:44:00 - 2021-01-10 14:50:14
Whatsapp'ın sonu mu geldi? BİP'e 24 saatte bakın kaç kullanıcı geçiş yaptı

ABD menşeli mesajlaşma uygulaması WhatsApp çarşamba günü kullanıcılara yeni bir sözleşme sundu. Bu sözleşmeye göre, WhatsApp kullanan herkes, Facebook ve ona bağlı kuruluşlarla özel bilgilerini paylaşacak.

Kullanıcılar yeni arayışa girdi

Tüm dünyayı ayaklandıran bu sözleşme, insan hakları aktivistleri tarafından 'gizlilik bilgilerini ihlal' olarak değerlendirilirken, kullanıcılar yeni bir uygulama arayışına girişti.
Turkcell'in geliştirdiği ve her operatörün erişebildiği BİP uygulaması ise Türkiye'de en çok indirilen uygulama oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, kişisel veri güvenliğini sağlayan ve çok sayıdaki yenilikçi özelliğiyle rakiplerini geride bırakan BİP, son 24 saatte bir milyondan fazla kişi tarafından indirildi.

Bip nasıl kullanılır, Bip nasıl açılır, Bip nasıl indirilir? Bip WhatsApp’ı yerine kullanılır mı?
Bip nasıl kullanılır, Bip nasıl açılır, Bip nasıl indirilir? Bip WhatsApp’ı yerine kullanılır mı?

Teknoloji

Bip nasıl kullanılır, Bip nasıl açılır, Bip nasıl indirilir? Bip WhatsApp’ı yerine kullanılır mı?

Bip bilgisayardan görüntülü konuşma yapılır mı? BiP Web indir
Bip bilgisayardan görüntülü konuşma yapılır mı? BiP Web indir

Teknoloji

Bip bilgisayardan görüntülü konuşma yapılır mı? BiP Web indir

Telegram görüntülü konuşma Telegram nasıl kullanılır? Telegram mesajlaşma nasıl olur?
Telegram görüntülü konuşma Telegram nasıl kullanılır? Telegram mesajlaşma nasıl olur?

Teknoloji

Telegram görüntülü konuşma Telegram nasıl kullanılır? Telegram mesajlaşma nasıl olur?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyadan duyurdu! Selçuk Bayraktar'dan Whatsapp kararı
Gündem

Sosyal medyadan duyurdu! Selçuk Bayraktar'dan Whatsapp kararı

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, WhatsApp'tan ayrıldığını..
Türk Lirasıyla sigaralarını yaktılar! Skandal görüntülere tepki yağdı
Gündem

Türk Lirasıyla sigaralarını yaktılar! Skandal görüntülere tepki yağdı

Türk Lirasını ateşe vererek sigaralarını yakan genç kadınların görüntüsü tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları şahıslar hakkında ..
İttifak söylentileri endişelendirdi! Mustafa Kamalak'tan AK Parti hakkında tepki çeken ifadeler
Siyaset

İttifak söylentileri endişelendirdi! Mustafa Kamalak'tan AK Parti hakkında tepki çeken ifadeler

Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, AK Parti ile Saadet'in ittifak yapabileceği söylemlerinin ardından tepki çeken açıklamala..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay