Hem Android hem de İOS! Bu modellerde Whatsapp'a son
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, onlarca cihaz için desteğini sona erdirecek. İşte hem Android hem de iPhone için desteğin kesileceği tarih ve o modeller...
Meta'nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp, onlarca cihaz için desteğini sona erdirecek. İşte hem Android hem de iPhone için desteğin kesileceği tarih ve modeller...
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, milyonlarca telefonda aktif olarak kullanılıyor.
Uzun yıllar hem Android hem de iOS cihazlar için destek veren WhatsApp, yeni güncellemelerin de etkisiyle çok eski modeller için desteğini zaman zaman sonlandırıyor.
Yeni nesil telefonlarda oldukça güzel çalışan WhatsApp, giderek artan özelliklerle eski cihazlarda ne yazık ki çok stabil değil.
Hem donanım, hem de yazılımın eski olmasıyla WhatsApp, desteklediği mevcut modeller için kısıtlama getirmek zorunda kalıyor.
Yıl sonuna yaklaşırken WhatsApp, desteği sona erecek eski modeller için yeni bir liste daha paylaştı. Bir döneme damga vuran iPhone 6 serisi dahil olmak üzere, pek çok cihaz mesajlaşma uygulamasına veda edecek.
Aşağıdaki listede yer alan cihazlar, 31 Aralık 2022'den itibaren WhatsApp'ı kullanamayacak.
Mesajlaşma uygulamasını yeniden kullanabilmek için daha yeni bir telefon alınması ya da custom ROM yüklenmesi gerekmekte.
iPhone 6S
iPhone SE
iPhone 6S Plus.
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend D2.
Lenovo linha A820
Sony Xperia M
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus L7 Dual,
LG Optimus F3
LG Optimus F5
LG Optimus F7
LG Optimus F3Q
LG Optimus Optimus L2 II
LG Optimus L3 II
LG Optimus L4 II
LG Optimus L5 II
LG Optimus L6
LG Optimus L7 II
LG Enact Lucid 2.
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Ace 2
Galaxy S3 mini
Galaxy X cover 2