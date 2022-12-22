Hem Android hem de İOS! Bu modellerde Whatsapp'a son

Meta'nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp, onlarca cihaz için desteğini sona erdirecek. İşte hem Android hem de iPhone için desteğin kesileceği tarih ve modeller...

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, milyonlarca telefonda aktif olarak kullanılıyor.

Uzun yıllar hem Android hem de iOS cihazlar için destek veren WhatsApp, yeni güncellemelerin de etkisiyle çok eski modeller için desteğini zaman zaman sonlandırıyor.

Yeni nesil telefonlarda oldukça güzel çalışan WhatsApp, giderek artan özelliklerle eski cihazlarda ne yazık ki çok stabil değil.

Hem donanım, hem de yazılımın eski olmasıyla WhatsApp, desteklediği mevcut modeller için kısıtlama getirmek zorunda kalıyor.

Yıl sonuna yaklaşırken WhatsApp, desteği sona erecek eski modeller için yeni bir liste daha paylaştı. Bir döneme damga vuran iPhone 6 serisi dahil olmak üzere, pek çok cihaz mesajlaşma uygulamasına veda edecek.

Aşağıdaki listede yer alan cihazlar, 31 Aralık 2022'den itibaren WhatsApp'ı kullanamayacak.

Mesajlaşma uygulamasını yeniden kullanabilmek için daha yeni bir telefon alınması ya da custom ROM yüklenmesi gerekmekte.

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus.

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2.

Lenovo linha A820

Sony Xperia M

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual,

LG Optimus F3

LG Optimus F5

LG Optimus F7

LG Optimus F3Q

LG Optimus Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus L5 II

LG Optimus L6

LG Optimus L7 II

LG Enact Lucid 2.

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Ace 2

Galaxy S3 mini

Galaxy X cover 2