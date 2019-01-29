“Web Festivali”ne özel on binlerce üründe indirim MediaMarkt, “Web Festivali” kapsamında 31 Ocak’a kadar mediamarkt.com.tr’den yapılacak alışverişlerde yüzde 30’a varan indirim fırsatı sunacak.

Teknoloji severler, MediaMarkt’ın başlatacağı “Web Festivali” kapsamında 31 Ocak’a kadar mediamarkt.com.tr’den yapacakları alışverişlerde yüzde 30’a varan indirim fırsatlarından yararlanabilecek. 31 Ocak sabahı saat 07.00’a kadar sürecek “Web Festivali” kapsamında tüketiciler, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, bilgisayarlardan cep telefonlarına ve televizyonlara kadar on binlerce üründe çeşitli indirim fırsatı yakalayacak. Yalnızca mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak kampanyadan tüketiciler, MediaMarkt’ın avantajlı fiyatlarının yanı sıra bu kampanyaya özel “sepetlerinde” de özel indirimler görecek. “Web Festivali” kapsamında mediamarkt.com.tr’de beyaz eşyalarda ek indirimler uygulanacak. Tüm beyaz eşyalarda geçerli olacak indirim fırsatından tüketiciler, ÖTV indirimine ek olarak sepetlerinde yüzde 10’a varan indirimlerle faydalanacak. Farklı ürün gruplarındaki indirim oranları yüzde 30’u buluyor.

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