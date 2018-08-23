Wayne Rooney, Ronaldo'yu öve öve bitiremedi

MLS ekibi D.C United'da forma giyen Wayne Rooney, Juventus'un Şampiyonlar Liginde başarılı olacağını ve Ronaldo sayesinde kupayı alabileceğini söyledi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİNİ KAZANACAKLAR"

Ronaldo'ya övgülerde bulunan Wayne Rooney, "Ronaldo 10 yıldır ne yapıyorsa, yapmaya devam edecek. Ronaldo'yu transfer ettikleri gerçeğini göz önünde bulundurarak, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni Juventus'un kazanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"RONALDO ÖVGÜLERİ HAK EDİYOR"

Rooney sözlerini, "Ronaldo çok iyi bir insan, iyi bir aile babası. Çok çalışıyor ve tüm övgüleri sonuna kadar hak ediyor" şeklinde tamamladı.

Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo ile birlikte Manchester United Fa Cup, Şampiyonlar Ligi ve 3 Premier Lig şampiyonluğu kazandı.