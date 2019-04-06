Warriors galibiyet serisini sürdürdü - NBA'de son şampiyon Golden State Warriors, Cedi Osman'ın forması giydiği Cleveland Cavaliers'ı 120-114 yendi



İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı 120-114 mağlup etti. NBA'e 13 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Cleveland Cavaliers'ı 120-114 yendi ve üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. Warriors'ta Stephen Curry 40 sayı, 6 ribaunt, 7 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynarken, Draymond Green 20, Kevin Durant 15 sayı üretti. Cedi Osman'ın 15 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle maçı tamamladığı Cavaliers'ta, Colin Sexton 27 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

- Harden'lı Rockets farklı kazandı

James Harden'ın forma giydiği Houston Rockets, sahasında New York Knicks'i 120-96 yendi ve bu sezon 52. galibiyetine ulaştı. Harden'ın 26 sayı, 8 ribaunt, 8 asistlik performans sergilediği ev sahibi ekipte, Clint Capela 12 sayı, 15 ribaunt, Chris Paul 11 sayı, 10 asistle "double double" yaptı. Mario Hezonja'nın 16 sayı, 16 ribaunt, 11 asistle "triple double" yaptığı Knicks'te Henry Ellenson da 16 sayı üretti.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 113-111 Orlando Magic-Atlanta Hawks: 149-113 Washington Wizards-San Antonio Spurs: 112-129

Houston Rockets-New York Knicks: 120-96

Indiana Pacers-Boston Celtics: 97-117

Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 111-109

Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 123-110

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 112-122

Utah Jazz-Sacramento Kings: 119-98

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 133-126

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 119-110

Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers: 120-114

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 117-122



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