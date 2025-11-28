Vuslat Yetimhanesi Temelleri Atıldı!

Proje, bölgedeki yüzlerce yetim çocuğa hem barınma hem de eğitim imkânı sağlayacak kapsamlı bir yaşam merkezi olarak planlanıyor. Jamalpur’un İslampur ilçesine bağlı Charnangchar köyünde inşa edilen yetimhane, yalnızca bir barınak değil; ilim, ahlak ve merhamet ekseninde şekillenen örnek bir eğitim yuvası olacak.

350–400 öğrencinin eğitim görebileceği, 100 yetim çocuğun ise yatılı olarak kalabileceği geniş bir kompleks olarak tasarlanan yapı, modern eğitimle medrese geleneğini bir araya getiren güçlü bir müfredatla hizmet verecek.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Taştan, Vuslat Yetimhanesi Projesi Hakkında Duygu ve Düşüncelerini Paylaştı:

“Vuslat Yetimhanesi’ni inşa ederken amacımız, yalnızca bir yapı değil; yetim çocuklarımız için güven dolu bir yuva oluşturmak. Hem dini hem de fenni ilimlerde donanımlı en az 15 kişilik tecrübeli öğretmen kadromuz, evlatlarımızın hafızlıktan temel derslere, sosyal faaliyetlerden kişisel gelişime kadar her alanda yanında olacak. 100 kişilik yatakhanemiz de yıl boyunca çocuklarımıza sıcak bir yuva sağlayacak.

Kompleksimizde açacağımız su kuyusu, çocukların günlük ihtiyaçlarına destek olacak. Geniş bahçe alanımız ise onların oyun oynayıp sosyalleşebileceği, rahat nefes alabileceği bir yaşam alanı olarak planlandı.

Yetimhanemiz tamamlandığında yüzlerce çocuğumuz güvenli bir eğitim ortamına kavuşacak. Hafızlıktan temel bilimlere, ahlaktan sosyal yaşama kadar geniş bir eğitim imkânı sunacağız. Bu proje yalnızca bugünün çocuklarına değil, geleceğin nesillerine de umut olacak. Katkı sunan her gönüllümüz bir yetimin hayatına dokunarak kalıcı bir iyilik kapısı aralamış olacak.

Bu projeyi yürütürken ‘Yetimi sakın üzme’ ayetini ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) yetimi himaye edenlerle ilgili müjdesini rehber edindik. Manevi sorumluluğumuzun bilinciyle tüm hayırseverleri bu güzel çalışmaya katkı sağlamaya davet ediyor ve diyoruz ki; yetimin sofrasında ekmeği olmayan zenginin ömrü ziyan, malı da ona vebaldir.”