Vücudunuzdaki yağları karbonat ile yakın: Çok verimli altın karışım ''Bunu yaparsak kilolar düşecek"

Karbonatı yağ yakmak için kullanırken; alkol tüketmeyi bırakmanızı veya mümkün olduğunca azaltmanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca spor yapmayı da ihmal etmemeniz gerekiyor. Altın değerinde tavsiye...

Karbonat ile Yağ Yakmak için Tarif

Yarım yemek kaşığı karbonat

2 yemek kaşığı taze limon suyu

1 bardak maden suyu

Hazırlanışı

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tüm malzemeleri blenderda karıştırın ve her sabah aç karnına tüketin.

Bunu da okuyun: Anne Karnındaki Bebekler En Çok Bunları Seviyor

Arzuladığınız kiloya ulaşana kadar kullanabilirsiniz. Limon suyu ile birlikte kullandığınızda kansere yakalanma riskini azaltırsınız. Her gün taze meyve ve sebze tüketirseniz ve en az 2 litre su içmeyi ihmal etmezseniz çok daha iyi sonuçlar alacaksınız.