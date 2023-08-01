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Kadın - Aile Vücudunuzdaki yağları karbonat ile yakın: Çok verimli altın karışım ''Bunu yaparsak kilolar düşecek"
Kadın - Aile

Vücudunuzdaki yağları karbonat ile yakın: Çok verimli altın karışım ''Bunu yaparsak kilolar düşecek"

Yeniakit Publisher
2023-08-01 20:32:00 - 2023-08-01 20:35:00
Vücudunuzdaki yağları karbonat ile yakın: Çok verimli altın karışım ''Bunu yaparsak kilolar düşecek"

Karbonat birçok yemeğinizde yer almasının yanında, güzelliğinize de birçok fayda sağlayabilir. Hem ucuz, hem doğal hem de yan etkisi olmayan karbonatın yağ yakıcı etkilerini ortaya çıkarmak için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Onlarca güzellik ürününe para akıtmak, veya spor salonunda aylarınızı harcamak istemiyorsanız, bu yönteme bir şans verin deriz.

Karbonatı yağ yakmak için kullanırken; alkol tüketmeyi bırakmanızı veya mümkün olduğunca azaltmanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca spor yapmayı da ihmal etmemeniz gerekiyor.  Altın değerinde tavsiye...

Karbonat ile Yağ Yakmak için Tarif

Yarım yemek kaşığı karbonat

2 yemek kaşığı taze limon suyu

1 bardak maden suyu

Hazırlanışı
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Tüm malzemeleri blenderda karıştırın ve her sabah aç karnına tüketin.

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Arzuladığınız kiloya ulaşana kadar kullanabilirsiniz. Limon suyu ile birlikte kullandığınızda kansere yakalanma riskini azaltırsınız. Her gün taze meyve ve sebze tüketirseniz ve en az 2 litre su içmeyi ihmal etmezseniz çok daha iyi sonuçlar alacaksınız.

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