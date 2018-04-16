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Volvo tarih açıkladı: Uçan arabalar ne zaman satışa çıkacak?

Volvo’nun ana şirketinin ABD menşeli bir teknoloji start-up'ını satın almasıyla uçan arabaların piyasaya çıkabileceğinin açıklaması gerçekleştirildi ve o tarih verildi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 15:56
Volvo tarih açıkladı: Uçan arabalar ne zaman satışa çıkacak?

Volvo’nun ana şirketinin ABD menşeli bir teknoloji start-up'ını satın almasıyla uçan arabaların önümüzdeki iki yıl içinde piyasaya çıkabileceği duyuruldu.Teknoloji start-up'ı Terrafugia’dan yapılan açıklamada, satın alma sonrasında gelecek finansman sonrasında Transition adlı, hem karada hem havada seyahat edebilen, hibrit aracın piyasa çıkışının hızlandırılacağı bildirildi. Şirkete ABD Ulusal Havacılık İdaresi’nden, genellikle uçan araçlara verilen, özel bir muafiyet belgesi verildi. Transition sahipleri, 20 saatlik bir eğitim sonrasında alabilecekleri sportif pilotluk sertifikası ile yasal olarak uçabilecekler. Çinli otomotiv devi Geely tarafından tamamen satın alınan şirkete yapılan ödeme hakkında ise bilgi verilmedi.

İLK UÇUŞUNU 2009 YILINDA GERÇEKLEŞTİRDİ…

İki kişilik bir kabine sahip olan araç, bir dakikadan kısa bir sürede açılabilen, katlanabilir kanatlarıyla ilk uçuşunu 2009 yılında gerçekleştirdi.

SAATTE 160 KM HIZLA 640 KM…

Yaklaşık 280 bin dolar değerinde olan Transition, üç kilometre yüksekliğe çıkabiliyor ve saatte 160 kilometre hızla 640 kilometre yol alabiliyor.

Terrafugia, büyük bir şirketin yatırım yapması amacıyla, geçtiğimiz aylarda mühendis sayısını üç katına çıkararak çalışmaları hızlandırmıştı.

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TERRAFUGIA CEO’SU CHRIS JARAN AÇIKLAMASI!

Terrafugia CEO’su Chris Jaran ise, “Terrafugia, henüz çok yeni olan ama son derece heyecan veren bir sektörde öncü olma fırsatını sunuyor” dedi.

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GEELY GENEL BAŞKANI LI SHUFU AÇIKLAMASI!

Geely Genel Başkanı Li Shufu, “Bu son derece heyecan verici bir sektör ve biz Terrafugia’nın bildiğimiz anlamdaki ulaşım alışkanlıklarını kökten değiştireceğine inanıyoruz” dedi.

Terrafugia’ya yaptıkları yatırımın ortak vizyonlarının bir yansıması olduğunu söyleyen Shufu, “Terrafugia’yı, uluslararası operasyon ağımız ve yenilik konusundaki geçmişimizle tamamen destekleyerek, uçan arabalar üreteceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 15:56
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