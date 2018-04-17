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Volkan Demirel'e uyarı!

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupasında yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de tecrübeli eldiven Volkan Demirel'e hocası Aykut Kocaman'dan derbi öncesi sert uyarı geldi.

17 Nisan 2018 Salı 11:06
Volkan Demirel'e uyarı!

Süper Lig'de şampiyonluk düşüncesini devam ettiren ve ZTK yarı finalinde Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de tecrübeli eldiven Volkan Demirel, önemli mücadelelerde takımını yalnız bırakmak istemese de öfkesine hakim olamıyor.

SEN BU TAKIMIN KAPTANISIN!

Son haftaların formda ismi Volkan Demirel'e Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'dan uyarı geldi. Vodafone Park'ta oynanan ve 2-2 biten ilk maçta kırmızı kart gören Volkan, takımını 10 kişi bırakmıştı.

O maçtan sonra öğrencisine çok kızan Kocaman, "Sen bu takımın kaptanısın. Aynı hataları tekrarlama. Hakemle, rakiple uğraşmayı bırak ve sadece kendi işini yap. Aksi taktirde neler yaşandığını gördün" dedi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 11:06
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