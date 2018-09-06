Volkan Demirel'den Kayserispor açıklaması! 'Maalesef abarttılar'

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, 3-2 kaybedilen Kayserispor maçının ardından rakip oyunculara yaptığı müdahaleyi savundu: Kardeşlerimiz maalesef sevinçlerini abarttılar. Yaptıkları, kötü sonuçlara yol açabilirdi.

Fenerbahçe, Kadıköy’de Kayserispor ile oynadığı karşılaşmayı 3-2 kaybetti. Mücadelenini ardından Sarı- Kırmızılılar’ın oyuncuları Chery, Deniz Türüç ve Bilal Başaçıkoğlu, bir süre sahada 3 puanı kutladı. Maçta yedek soyunan Volkan Demirel ile Alper Potuk, bu isimlere müdahale etti.

Fenerbahçeliler’in bu hareketi tepki çekti. Volkan ise kendini savundu.

Tecrübeli file bekçisi, “Kayserisporlu kardeşlerimiz maalesef sevinçlerini abarttılar. Tribünde 40 bine yakın Fenerbahçe taraftarı yenilginin getirdiği üzüntü sonrası sessiz bir şekilde oturuyordu. Bu üç futbolcunun sevinç gösterisi, kötü sonuçlara yol açabilirdi. Alper’le yanlarına giderek, ‘Arkadaşlar yeterince sevindiniz. Artık soyunma odanıza gidin’ diyerek uyardık” ifadelerini kullandı. (Fanatik)