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Volkan Demirel: Yine de özür dilerim!

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Demirel, Başkan Ali Koç’un açıklamaları üzerine kulüp sitesinden kendisini savundu.

12 Ekim 2018 Cuma 08:07
Volkan Demirel: Yine de özür dilerim!

“17 sezondur bu kulübün oyuncusu olarak kötü gidişat, tüm Fenerbahçe taraftarlarını etkilediği gibi beni de derinden etkilemiştir. Dolayısıyla Başkanımızın da söylediği gibi takımı aşırı sahiplenmem ve olaylara duygusal yaklaşımım sebebiyle soğukkanlılığımı koruyamadığım zamanlar olmuştur” diyen Demirel, “Herkes bilsin ki, her zaman Fenerbahçe’nin başarısı için ne bekleniyorsa yapmaya hazırım. Bunun için bana verilen program dahilinde gerekirse altyapıya da giderim, tekrar A takıma da dönerim. Fenerbahçem için suçlu olmadığımı düşündüğüm hâlde benden beklenilen özür dilemem ise özrümü dilerim” sözlerini kullandı.

 


(Türkiye)
Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 08:07
  1. Fenerbahçe
  2. Volkan Demirel

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