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Volkan Demirel ABD yolcusu!

Fenerbahçe'nin emektar kalecisi Volkan Demirel, tekliflerin geldiği öğrenilen ABD futbol ligi MLS'de kariyerine devam etmek istiyor.

08 Eylül 2018 Cumartesi 15:00
Volkan Demirel ABD yolcusu!

Bu sezon gösterdiği kötü performans sonrası Fenerbahçe'de tartışılan isim haline gelen Volkan Demirel yol ayrımında.

Bursaspor'dan Harun Tekin'in transfer edilmesiyle daha ilk maçtan formasını kaybeden tecrübeli file bekçisi, 16 yıllık Fenerbahçe kariyerine son vermeyi planlıyor.

UZUN SÜREDİR PLANLIYOR

Alınan bilgilere göre Volkan Demirel uzun bir süredir aklında olan planı hayata geçirecek. 36 yaşındaki eldiven, kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmeyi düşünüyor.

TRANSFER ŞUBATTA BAŞLIYOR

Volkan'a menajeri aracılığıyla ABD Ligi MLS'ten iki takımın teklif yaptığı öğrenildi. Eğer anlaşma sağlanırsa milli kaleci, ABD'de transfer döneminin başlayacağı şubat ayında Fener'e veda edecek.

5 KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Bu sürpriz kararda Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'in de büyük rol oynadığı ifade ediliyor. 2002 yılından bu yana Fenerbahçe formasını giyen Volkan, 5 kez lig şampiyonluğu sevincini yaşadı.

(TAKVİM)

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 15:00
  1. ABD
  2. ABD Ligi MLS
  3. Volkan Demirel
  4. Fenerbahçe
  5. Harun Tekin
  6. Bursaspor

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